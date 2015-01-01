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सायला से खबर:रात को बेहोशी की हालत में युवक को घर पर छोड़ गए, सवेरे मृत अवस्था में मिला

जालोर2 घंटे पहले
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सायला. घटना के बाद जमा लोग।
  • परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस ने मामला दर्ज, जांच शुरू

पुलिस थाना क्षेत्र के तुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार गोकाराम पुत्र ओटाराम जाति सरगरा निवासी तूरा ने रिपोर्ट पेशकर बताया कि मेरा भतीज कैलाश पुत्र मांगाराम, भतीजी वर्षा व भावना पुत्री मांगाराम जाति सरगरा निवासी तूरा तीनों मेरे पास के घर मे रहते है। इनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।

बुधवार रात्रि 12 बजे के लगभग आरोपी दीपसिंह पुत्र धनसिंह, शैतानसिंह पुत्र मगसिंह, श्रवणसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत, श्रवण कुमार पुत्र हेमराज जाति दर्जी, पपाराम पुत्र मोवनाराम जाति गवारियां निवासीगण तूरा सभी एक जीप मेरे भतीज कैलाश को बेहोशी की हालत में घर लेकर आए।

आरोपियों ने वर्षा व भावना को जगाकर कैलाश को एक पलंग पर लिटा दिया व उसके ऊपर एक कंबल ओढा दिया। साथ ही आरोपियों ने वर्षा व भावना को बताया कि कैलाश ने ज्यादा शराब पी रखी है। इसलिए इसे जगाना मत और अगर उठे तो नींबू चखवा देना। इतना कहकर सभी वहां से चले गए। वही गुरुवार को कैलाश सुबह तक नहीं जगा तो वर्षा ने मुझे बताया।

जिस पर मैं वहां गया और देखा कि कैलाश मृत पड़ा था। जिस पर परिजनों ने रिपोर्ट में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद दिनभर परिजन व समाजबंधु निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। बाद में पुलिस की ओर से शीघ्र ही कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। शाम को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सपुर्द किया गया।

इनका कहना हैं
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। परिजनों की सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया हंै।
-सवाईसिंह ,थानाधिकारी सायला

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