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शादी गैंग का खुलासा:मां-बेटे बाहरी राज्यों से दुल्हन लाकर करवाते थे शादी, सहयोगियों के साथ दोनों गिरफ्तार

रानीवाड़ा2 घंटे पहले
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रानीवाड़ा. आरोपियों को पकडऩे पहुंची रानीवाड़ा पुलिस। - Dainik Bhaskar
रानीवाड़ा. आरोपियों को पकडऩे पहुंची रानीवाड़ा पुलिस।
  • दुल्हन के हिंदी बोलने पर दूल्हे को हुआ शक, तो परिजनों को बताया

रानीवाड़ा क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से फर्जी दुल्हन लाकर शादी रचाने और दूल्हे के परिजनों से मोटी रकम वसूलकर फरार के मामले में पुलिस ने मां-बेटे समेत तीन जनों को रानीवाड़ा बाइपास से गिरफ्तार किया है। इधर, इस मामले में शादी के बाद दूल्हे व उनके परिजनों को दुल्हन पर शक होने के बाद मंडार थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

बाद में पुलिस दूल्हा व दुल्हन को थाने में ही रखकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार रविवार को प्रेमा राम पुत्र बगदाराम जाति रबारी निवासी धानसा ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उन्हें आरोपियों ने महाराष्ट्र राज्य की मराठा जाति की लड़की को उनके समाज की लड़की होना बताकर शादी का झांसा दिया। इसके बाद उनसे 8 लाख 50 हजार रुपए हड़पकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्रसिंह देवड़ा के नेतृत्व में पुलिस दल की टीम गठित की।

पुलिस दल ने गिरोह के सदस्यों का पता लगाते हुए मंडार, बड़गांव, रानीवाड़ा में तलाश की। तकनीकी सहायता से गिरोह के सदस्यों का रानीवाड़ा कस्बे में होने की जानकारी मिली। बाद में पुलिस ने दबिश देकर रानीवाड़ा बाइपास से गिरोह का मुख्य सरगना दिनेश खां पुत्र असकर खान जाति मोयला निवासी रानीवाड़ा एवं दिनेश खान की माता मफी व अन्य सहयोगी गफूर खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं।

दुल्हन के हिंदी बोलने पर दूल्हे को हुआ शक, तो परिजनों को बताया
परिजनाें ने बताया कि दिनेश खान ने प्रेमाराम की शादी करवाने का झांसा दिया। शादी करवाने को लेकर 8 लाख 50 हजार रुपए में सौदा किया। दिनेश खान ने दूल्हा प्रेमाराम व उनके परिजनों को दुल्हन से शादी करवाने के लिए सिरोही जिले के मंडार के निकट मालीपुरा गांव में सुनसान जगह पर शादी रचाने की बात कही। इस पर दूल्हे के परिजन भी राजी हो गए।

बाद में दूल्हे के परिजन दूल्हे को लेकर वहां गए। दुल्हन को विदा करने के बाद दुल्हन के हिंदी में बात करने पर दूल्हे को फर्जी होने का शक हुआ। इस पर दूल्हे ने अपने चाचा को इसके बारे में बताया। बाद में चाचा-भतीजा दुल्हन के साथ मंडार थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच दल गठित कर रानीवाड़ा गांव में दबिश दी। जहां दिनेश खान व उसकी मां समेत अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के पहुंचते ही मां ने मुख्य आरोपी को कोठी में छिपाया, खोजबीन करने पर मिला
दिनेश खान के घर पुलिस दल के पहुंचने पर उनकी की मां मफी ने उसे छिपाने के लिए घर में ही कोठी में छिपा दिया। साथ ही ताला लगाकर उस पर बिस्तर भी डाल दिए। पुलिस के पूछताछ करने के बाद भी मां ने उसके बारे में नहीं बताने पर उन्होंने घर की तलाशी की। कोठी में छिपा होने के शक में पुलिस ने उसका ताला खुलवाकर दिलीप को हिरासत में ले लिया। साथ ही उनकी माता व अन्य सहयोगी गफूर खान को भी गिरफ्तार किया।

आरोपियों ने धोखाधड़ी की गई राशि की बरामदगी एवं इस गिरोह से जुड़े अन्य सहयोगियों तथा इस प्रकार की अन्य वारदातों के संबंध में आरोपियाें से पूछताछ की जा रही है। - नरेंद्रसिंह देवड़ा, पुलिस उप अधीक्षक, रेवदर

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