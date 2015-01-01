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बैठक:कोविड 19 के विरुद्ध अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित

जालोर2 घंटे पहले
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  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चलाया जाएगा अभियान

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज सिया रघुनाथदान के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोविड 19 के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने उपस्थित अधिकारियों को अभियान के बार में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने अभियान में आपसी समन्वय रखते हुए जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की बात कहीं।

उन्होंने बताया कि कोविड 19 के मरीज आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जावें। उन्हें जागरूक किया जावें। उन्होंने बताया कि मरीजों एवं अन्य लोगों को कारोना से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही कोविड 19 के मरीजों को संक्रमित होने की दशा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या उपचार लेना चाहिए, खुद को घर में किस प्रकार से आईसोलेट करना चाहिए आदि

जानकारियों को प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड 19 से सक्रंमित व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत सहायता उपलब्ध करवाना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। बैठक के दौरान सचिव ने बताया कि अभियान के तहत हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। जो कोविड 19 के संबंध में आवश्यक जानकारी देगी, सलाह एवं सहायता के लिए तत्पर रहेगी। बैठक के दौरान सीएमएचओ

डॉ गजेन्द्रसिंह देवल, डीवाईएसपी जयदेव सियाग ने आश्वस्त किया कि अभियान की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाएगा।इस नंबर पर किया जा सकता है कॉलकोविड 19 के संबंध में किसी प्रकार सहायता, चिकित्सा सहायता हेतु हेल्प डेस्क बनाई गई है। हेल्प डेस्क के नंबर 02973-294455 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर पर भी किसी प्रकार की सहायता के लिए कॉल किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने आमजन से अपील की है कि हेल्प डेस्क नंबर अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए कॉल नहीं करें।

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