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शहर की सरकार:भाजपा-कांग्रेस के कैंप में 70 से ज्यादा लोग, सात दिन का खर्च 20 लाख

सांचाैर4 घंटे पहले
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  • भाजपा व कांग्रेस के जीते पार्षद नेताओं के पास सुरक्षित
  • 7 फरवरी को चेयरमैन पद के चुनाव में मतदान के लिए आएंगे सांचौर

सांचौर नगरपालिका के चुनाव की घोषणा के बाद ही टिकटों के लिए जयपुर तक बड़े नेताओं व जनप्रतिनिधियों और प्रमुख पदाधिकारियों के आगे पीछे घूमने वाले उम्मीदवारों ने अब इन नेताओं को ही अपनी जी-हुजूरी में खड़ा कर दिया है। सांचौर में कांग्रेस-भाजपा के बड़े नेता अपनी साख बचाने, उम्मीदवाराें काे खरीद-फराेख्त, भितरघात तथा सेंधमारी के डर से 28 जनवरी से ही सुरक्षित स्थानाें पर पहुंचा दिया था।

दोनों ही दल ने निर्वाचित हुए पार्षदों को वीवीआईपी की तरह फाइव स्टार सुविधाओं वाले होटलों- रिसॉर्ट्स में रख रखा है। पार्षदों की आवभगत भी अच्छे ढंग से की जा रही है। इनकी आवभगत में भी दोनाें ही पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ प्रमुख नेता भी जुटे हुए हैं। सात दिन तक राजनीतिक क्वारेंटाइन में रहने वाले इन पार्षदाें की हर सुख-सुविधा का ध्यान भी रखा जा रहा है।

आवभगत में अगर खर्च का आंकड़ा निकालें ताे यह करीब 20 लाख रुपए तक जा रहा है। इस बार चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के 16-16 उम्मीदवार जीतने और 3 निदर्लीयों पर ही पूरी गणित होने के चलते खर्चा भी बढ़ रहा है।

सोशल मीडिया के साथ क्षेत्र के आमजनों के बीच पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले दावेदार को 16 पार्षदों के लिए 10 लाख चुनावी खर्च के लिए देने की चर्चा भी चल रही है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशियों को 25-25 लाख रुपए देने को लेकर भी चर्चा है।

हालांकि दोनों ही दल के इसे सीरे से नकार दिया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जीते पार्षदों को बाड़ाबंदी में रखने का खर्च जरुर हो रहा है। बताया जाता है कि यह खर्च बोर्ड अध्यक्ष के कंधों पर ही होगा।

मतगणना से पहले दाेनाें दलाें के 5 लाख खर्च हाे चुके : मतदान के बाद 3 दिन तक दाेनाें ही दलाें ने उम्मीदवाराें काे बाड़ाबंदी में रखा था। उसका हिसाब भी 5 लाख से अधिक का हाे रहा है। इसमें उम्मीदवाराें के साथ महिला प्रत्याशियों के परिजनाें काे भी बुलाया था। इसमें यह राशि खर्च हाे गई। बाद में जो प्रत्याशी हार गया, उसे फिर से अपने घर पहुंचा दिया है।

पार्षदों की फरमाइश से तैयार हाे रहा खाने का मेन्यू
बाड़ाबंदी के दाैरान पार्षदाें की खातिरदारी में काेई कमी नहीं रखी जा रही है। सभी को रिसॉर्ट में रखा जा रहा है। बाड़ेबंदी रह रहे कांग्रेस के जीते प्रत्याशियों के फोटो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना फोटो सार्वजनिक नहीं किया है। बताया जाता है कि दोनों ही दल ने पार्षदों को रिसॉर्ट व होटलों में रखा है। उनके लिए बाेतलबंद पानी देने के साथ ही उनकी फरमाइश पर ही खाने का मेन्यू तैयार हाे रहा है। चुनाव में जीती महिला पार्षदों के साथ उनके पति व बच्चे भी शामिल है।

इन नेताओं के हाथ में है बाड़ेबंदी की पूरी कमान
भाजपा की कमान सांसद देवजी एम पटेल व पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी हाथ में है। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव, पूर्व जिला प्रमुख बने सिंह गोहिल, प्रधान प्रतिनिधि हरचंदराम पुरोहित व सांवलाराम देवासी समेत 10 अन्य लोग शामिल है।

वहीं कांग्रेस की बाड़ाबंदी वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई के हाथाें में है। इसके अलावा चितलवाना प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह, पूर्व प्रधान शमशेर अली, एडवोकेट बाबूलाल गोदारा, मंत्री के पुत्र सत्येन्द्र कुमार साहू व डॉ. भूपेंद्र विश्नोई के अलावा 15 से 20 जने शामिल हैं।

परिणाम के बाद भितरघात के डर से मोबाइल बंद
परिणाम के बाद दोनों ही दल ने अपने-अपने विजेता प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थान पर रखा है। भितरघात के डर के चलते इनके मोबाइल भी बंद हैं। दोनाें ही दल के बड़े नेताओं ने कमान संभाल रखी है। चुनाव में कांग्रेस के पास निर्दलीय प्रत्याशी भी उनके पास होने के चलते मजबूत स्थिति में हैं।

वहीं, भाजपा के पास अपने जीते हुए प्रत्याशी के बूते ही मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी में बोर्ड चेयरमैन के लिए जैन समाज से खड़े होने के चलते उन्हें सेंधमारी का डर भी है। इसी के चलते दोनों पार्टी के जीते प्रत्याशी एकांतवास में ही है।

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