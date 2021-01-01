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पंचायत सहायकाें का मुर्गा प्रदर्शन:नियमित करने की मांग काे लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बनकर प्रदर्शन करते पंचायत सहायक

जालोर4 घंटे पहले
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नियमित करने की मांग काे लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बनकर प्रदर्शन करते पंचायत सहायक। राज्य सरकार के खिलाफ बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलेभर से बड़ी संख्या में प्रदर्शन को लेकर पंचायत सहायक पहुंचे। कलेक्ट्रेट के आगे धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पंचायत सहायकाें ने कलेक्ट्रेट के पास धरनास्थल पर विराेध जताया। बाद में अर्धनग्न हाेकर शहर में रैली निकाली। रैली के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर मुर्गा बन प्रदर्शन भी किया। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 33 जिला मुख्यालयों पर बुधवार को पंचायत सहायकों ने नियमितिकरण को लेकर प्रदर्शन किया।

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