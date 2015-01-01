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ई मित्र:पादरली राजीव गांधी सेवा केंद्र का ई-मित्र बंद, बिना उपयोग शो पीस बनी ई मित्र प्लस मशीन

पादरली2 घंटे पहले
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आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सरकारी और निजी सेवा मिले, इसी उद्देश्य से पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गई ई-मित्र प्लस पहल के तहत ग्राम पंचायतों में लगाई ई मित्र प्लस मशीनें नकारा साबित हो रही हैं। वैसे ही ई-मित्र प्लस मशीन पादरली ग्राम पंचायत कार्यालय मे शो-पीस के रूप में पड़ी है। जिम्मेदार जानबूझकर कर अनदेखा कर रहे है। जानकारी के अनुसार पादरली ग्राम

पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में अधिकृत ई मित्र कियोस्क हमेशा बंद रहता है। जिससे ग्राम पंचायत के आवश्यक जरूरी कार्य भी प्रभावित होते है।ई मित्र धारक की राजकीय अस्पताल में भी ड्यूटी : पादरली ग्राम पंचायत से अधिकृत ई मित्र धारक मोहम्मद राशिद जो पादरली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ड्यूटी पर है। जिसकी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे की है। इसलिए ई मित्र धारक केवल शिविर के दिन ही राजीव गांधी सेवा केंद्र का ई मित्र खुलता है। उसके बाद ई मित्र धारक के ऑपरेटर की निजी दुकान से ई मित्र के कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

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