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  • Pastrali Takhatgarh Main Road Damaged, 7 Km Of Road Damaged From Place To Place, Due To Which Many Vehicles Are Being Victimized Due To Accident

सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त:पादरली-तखतगढ़ मुख्य सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त,7 किलोमीटर सड़क मार्ग जगह-जगह से हुआ क्षतिग्रस्त, इस कारण कई बार वाहन हो रहे हादसे का शिकार

पादरली2 घंटे पहले
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जिले को पाली से जोड़ने वाली पादरली-तखतगढ मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं। इस सड़क पर गहरे गड्‌ढे पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नही दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 7 किमी सड़क बद्हाल हैं। इससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती हैं। मामले में जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया गया हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नही दे रहे। इस सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में

वाहन चालक गुजरते हैं। किसान भी आते जाते हैं। भाद्राजून, रुण्डमाल की ढाणी, मालगढ़, वलदरा, मुलेवा, पांचोटा, तरवाडा, चांदराई, कवराडा, नारवना, मानपुरा, रोडला, गुड़ा इंद्रपुरा, पादरली व थुम्बा के किसानों को खाद बीज के साथ उपज को बेचने के लिए कृषि उपज मंडी सुमेरपुर जाने के लिए एकमात्र यही सड़क है। इसके बावजूद अनदेखी की जा रही हैं। ग्रामीण भी सड़क दुरस्त की मांग कर रहे हैं।

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