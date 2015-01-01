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जागरुकता:मतदाता जागरुकता के लिए कार्यक्रम आयोजित

जालोर2 दिन पहले
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श्री राजेन्द्र सूरि कुन्दन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं मतदाता पंजीकरण में अभिवृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। प्राचार्य अनुराधा सक्सैना ने बताया कि प्रतियोगिता के परिणाम के दौरान प्रथम स्थान पर संतोष चौधरी एमए फाईनल हिन्दी, द्वितीय स्थान पर यशोदा कुमारी बीए प्रथम वर्ष एवं तृतीय स्थान पर दीपू कुमारी बीए प्रथम वर्ष ने प्राप्त किया।

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