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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण:मृत्युभोज करने पर सजा का प्रावधान, संबंधित ग्राम के पटवारी, जनप्रतिनिधि भी होंगे जिम्मेदार : सचिव

जालोरएक घंटा पहले
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  • हेल्पलाइन नंबर 8306002126 पर भी दी जा सकती है मृत्युभोज की सूचना
  • कार्यालय में आकर भी सूचना दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने आमजन से अपील की है कि मृत्युभोज सामाजिक कुरीति के साथ साथ अपराध भी है, यदि किसी की मृत्यु होने पर उसके पीछे उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी प्रकार के भोज का आयोजन किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए समाज के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए तथा इसे रुकवाने के लिए आगे आना चाहिए।

नरेन्द्रसिंह ने कहा कि सरकार द्वारा मृत्युभोज पर पाबंदी लगाने और एक अपराध होने के बावजूद भी प्राधिकरण को विभिन्न स्थानों पर मृत्युभोज होने की सूचना प्राप्त हो रही है जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने सभी समाज के पंच पटेलों, जागरूक व्यक्तियों, युवाओं को अपील की है कि यदि अपनी समाज में कहीं पर मृत्युभोज किया जाता है तो इसका विरोध करें एवं मृत्युभोज नहीं करने के लिए प्रेरित करें।

फिर भी यदि कोई नहीं मानता है तो मृत्युभोज करने की सूचना संबंधित उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी पर देवे। मृत्युभोज होने की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 8306002126 पर भी दी जा सकती है। कार्यालय में आकर भी सूचना दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

नरेन्द्रसिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, जिम्मेदार कर्मचारियों को भी आह्वान किया है कि वे अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभाये। उन्होंने जिम्मेदार, जनप्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों, पटवारियों को आह्वान किया है कि उनके कार्य क्षेत्र में किसी की मृत्यु होने पर उस स्थान पर नजर रखें और उन्हें पाबंद करें कि वे मरने वाले पीछे किसी प्रकार के मृत्युभोज का आयोजन नहीं करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर कहा कि सरकार की ओर से पाबंदी होने के बावजूद भी मृत्युभोज आयोजनों की शिकायतें मिलना गंभीर विषय है। इस सामाजिक कुरीति को बंद करवाने के लिए अधिनियम का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। मृत्युभोज मृत्युभोज निवारण अधिनियम की पूर्णतया पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

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