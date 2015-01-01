पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:8वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

जालोरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
  • दीवाली के दूसरे दिन रामा-श्यामा की रात की घटना, फाइनेंस बैंक में काम करता है अाराेपी, नाेसरा पुलिस ने पकड़ा

आहोर के नोसरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म की घटना दीवाली के दूसरे दिन रामा-श्यामा की रात की है। आराेपी पीड़िता काे घर से बहला-फुसलाकर घर से ले गया और गांव से बाहर ले जाकर रातभर डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। राेपी ने पीड़िता काे धमकी भी दी कि अगर उसने परिवार या पुलिस काे इसकी जानकारी दी ताे वह जान से मार देगा। इससे सहमी पीड़िता ने दाे दिन तक परिवार काे कुछ नहीं बताया।

इसके बाद आराेपी के परेशान करने पर उसने बुधवार काे परिजनाें काे इस बारे में बता दिया। इस पर बुधवार शाम काे पीड़िता के पिता ने नाेसरा पुलिस थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर शाम आरोपी दुदीया निवासी राजू (21) पुत्र पारसदान राव को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

कहीं भी मिलने पर आरोपी करता था गंदी हरकतें, परेशान हो पीड़िता ने परिजनों को दी जानकारी

आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता काे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। पीड़िता भी डरी हुई थी ताे इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया, लेकिन इसके बादआराेपी की हिम्मत और बढ़ गई। आराेपी राह चलते पीड़िता का रास्ता राेककर गंदी हरकतें करने लगा। इससे परेशान हाेकर आखिर पीड़िता ने परिजनाें काे घटना की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने नोसरा पुलिस थाना पहुंचकर आराेपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

आराेपी फाइनेंस बैंक में करता है नौकरी
आरोपी दुदीया निवासी राजू (21) पुत्र पारसदान राव के खिलाफ मामला दर्ज होते ही एसपी श्यामसिंह, एएसपी सत्येन्द्रपालसिंह, डीएसपी जयदेव सियाग के निर्देशानुसार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म को लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व एसएस/एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया। 21 वर्षीय आरोपी जालोर शहर में स्थित फाइनेंस बैंक में नौकरी करता है। मामले की जांच एससी एसटी सेल के डीएसपी छुगसिंह सोढ़ा को सौंपी गई है।

जालोर में पिछले एक माह में दुष्कर्म का चौथा मामला

पहला मामला : दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म : 18 अक्टूबर को भीनमाल थाना क्षेत्र में दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला : सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल : भाद्राजून पुलिस थाने में 23 अक्टूबर को युवती ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया। तीसरा मामला : भाद्राजून में किशोरी के साथ दुष्कर्म : 25 अक्टूबर को भाद्राजून थाना क्षेत्र में नाबालिग 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने इस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चौथा मामला : दीवाली के दूसरे दिन रात में नाबालिग से दुष्कर्म नोसरा थाना क्षेत्र में दीवाली के दूसरे दिन रात्रि को नाबालिग से दुष्कर्म किया। नोसरा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है
18 नवंबर को पीड़िता के पिता द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद जांच
करते हुए आराेपी गिरफ्तार कर लिया है।
महेन्द्रसिंह, थानाधिकारी नोसरा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें