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शिविर:दांतवाड़ा में आरडी फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ वैन का शिविर 6 फरवरी को

करडा2 घंटे पहले
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निकटवर्ती दांतवाड़ा गांव में आरडी फाउंडेशन हेल्थ वैन की टीम 6 फरवरी को शिविर आयोजित कर लोगों को चिकित्सा सुविधा देंगी। दांतवाड़ा निवासी केसाराम देवासी ने बताया की ग्रामीणों की मांग व ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरपंच हरियादेवी देवासी ने आरडी फाउंडेशन से दांतवाड़ा गांव में मोबाइल हेल्थ वैन शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच व इलाज की मांग की। जिस पर आरडी फाउंडेशन की ओर से 6 फरवरी को दांतवाड़ा में शिविर लगाकर मोबाइल वैन के माध्यम से मरीजों की जांच व परामर्श देने के साथ दवाइयां भी दी जाएगी।

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