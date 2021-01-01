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सामाजिक सुरक्षा पेंशन:शेष रहे पेंशनर 15 फरवरी तक अपना वार्षिक सत्यापन कराएं

जालोर2 घंटे पहले
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वार्षिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर 15 फरवरी तक नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। जालोर उपखण्ड अधिकारी चम्पालाल जीनगर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वार्षिक सत्यापन का कार्य नवम्बर-दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना था।

जालोर नगर परिषद क्षेत्र के कुल 4137 पेंशनरों में से 2885 पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1252 पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन अभी शेष हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर 15 फरवरी तक अपना वार्षिक सत्यापन नजदीकी ई-मित्र पर जाकर करवा लें। उक्त समयावधि में वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने पर अगले माह के पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

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