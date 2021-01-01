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बाल विकास परियोजना विभाग की लापरवाही:31 दिसंबर 2019 को किया सेवानिवृत्त, डेढ़ साल बाद मिला विभाग काे आदेश

जालोर4 घंटे पहले
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विद्यालय टीसी - Dainik Bhaskar
विद्यालय टीसी
  • 26 की आशा को 60 की बता सेवानिवृत्त किया, जन्म से पहले बताई जाॅइनिंग

बाल विकास परियाेजना विभाग ने 8 साल पहले भुंडवा आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा सहयोगिनी के पद पर लगी महिला भाग्यवंती देवी काे सेवानिवृत्ति का पत्र भेजकर सबकाे हैरान कर दिया। बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा जारी किए आदेश में 26 वर्ष की आयु वाली आशा को 60 वर्ष की बताते हुए सेवानिवृत्त कर दिया।

हैरत की बात यह है कि महिला को 2019 के अंतिम माह दिसंबर में सेवानिवृत्त किया गया, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी से यह आदेश हाल ही में 24 जनवरी काे मिले हैं। अब महिला अपनी उम्र 26 वर्ष साबित करने के लिए विभाग के दफ्तर में चक्कर लगा रही हैं।

सेवानिवृत्ति आदेश
सेवानिवृत्ति आदेश

हैरानी इसलिए : विभाग का सेवानिवृत्त आदेश 16 महीने बाद तब मिला जब दूसरी आशा सहयोगिनी अनुमोदन के लिए आई

विभाग ने भाग्यवंती को दिसंबर 2019 में सेवानिवृत्त कर दिया। सेवानिवृत्ति से पहले विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। यह आदेश बाल विकास परियोजना अधिकारी सायला ने 4 सितंबर 2019 को जारी किया, पर उस तक पहुंचा ही नहीं। 24 जनवरी को ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पास अनुमोदन को लेकर नई आशा आदेश लेकर आई तो ग्राम विकास अधिकारी काे पूरी जानकारी मिली। इस बीच भाग्यवंती काेराेनाकाल सहित टीकाकरण और पल्स पाेलियाे अभियान में ड्यूटी देती रही। अब भाग्यवंती सायला के बाल विकास परियोजना विभाग में चक्कर लगा रहीं हैं, मगर अधिकारियों की ओर से उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा।

लापरवाही : 1960 बताई जन्मतिथि, स्कूल टीसी में 1994
विभाग की बड़ी लापरवाही यह रही कि भाग्यवंती के विद्यालय समेत सभी दस्तावेजों में 10 जनवरी 1994 जन्मतिथि अंकित है, जिसके अनुसार उनकी उम्र 26 वर्ष आ रही है। नियुक्ति के समय भाग्यवंती ने इसी जन्मतिथि के दस्तावेज विभाग में जमा करवाए थे, लेकिन विभाग की गड़बड़ी के चलते उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1960 बता दिया।

विभाग की सफाई : सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने से ऐसा हुआ
बाल विकास परियोजना के उपनिदेशक अशोक विश्नाेई का कहना है कि नियुक्ति के समय गड़बड़ी के चलते सॉफ्टवेयर में जन्मतिथि गलत अंकित हो गई। उसी जन्मतिथि पर सेवानिवृत्त दिखा दिया है। विभाग ने उसी समय संशाेधित आदेश भेज दिया था, हो सकता है तामील नहीं हुआ होगा।

चक्कर काट रही हूं, कोई जवाब नहीं मिल रहा
^मुझे 2011 में आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति मिली थी। बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से 25 वर्ष की सेवा के बाद मुझे सेवानिवृत्त कर दिया है। विभाग की ओर से मेरी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है। कार्यालय में चक्कर काटने के बाद भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।
भाग्यवंती देवी, आशा सहयोगिनी

मेरे पास 24 जनवरी को ही आदेश आया : वीडीओ
मेरे पास 24 जनवरी को आशा पद के लिए ममता देवी का आवेदन अनुमोदन करने का पत्र आया था। मैंने सीडीपीओ कार्यालय में संपर्क करने पर भाग्यवंती का कार्यकाल पूरा होने की बात कही। तब हमने बताया कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तब उन्होंने मेरे नंबर पर यह आदेश भेजा था।
रामदेव पूनिया, ग्राम विकास अधिकारी, भुंडवा

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