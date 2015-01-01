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ज्ञापन:टीएसपी क्षेत्र में संवैधानिक 21% आरक्षण देने के लिए साैंपा ज्ञापन

गलियाकोट4 घंटे पहले
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ओबीसी अधिकार मंच ने सागवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिसमें अग्र लिखित मांगे रखी गई कि अनुसूचित (टीएसपी) क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को राज्य में मिलने वाला 21% संवैधानिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो कि इस क्षेत्र के हम ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ सेवाओं की भर्तियों में 45% एसटी, 5%SC व 10% जनरल (EWS) आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अनुसूचित (टीएसपी) क्षेत्र में ओबीसी

जनसंख्या 21 से 25% है, लेकिन आरक्षण से हमें वंचित रखा गया है। ओबीसी अधिकार मंच निवेदन करता है कि अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी को राज्य में मिलने वाला 21 % संवैधानिक आरक्षण लागू करें व आगामी रीट भर्ती में टीएसपी क्षेत्र में 21% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से विज्ञप्ति जारी कराए। ताकि राज्य सरकार द्वारा रीट भर्ती परीक्षा में ओबीसी को दी गई 5% छूट का लाभ मिल सके। ज्ञापन देने ओबीसी अधिकार मंच के डूंगरपुर प्रभारी सुभाष पाटीदार, तहसील प्रभारी नीलेश पाटीदार, डॉ. नरेश पटेल बांसवाड़ा, संभाग प्रभारी डॉ हितेश, राहुल सेवक, प्रियेश पाटीदार, लोकेश पाटिदार, प्रवीण, रोशन, महेश कलाल, निकुंज, वीरेन्द्र, हेमन्त, नीता, शिल्पा, कीर्ति, नितेश, कल्पेश, पवन, अमित, हरीश पंचाल व सभी ओबीसी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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