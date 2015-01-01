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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया औचक निरीक्षण:रैन बसेरों का सचिव ने किया औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था सही नहीं मिली

जालोर5 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज सिया रघुनाथदान के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रसिंह ने गुरुवार को शहर नया बस स्टैंड के पास एवं नगर परिषद के पास संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान रैन बसेरों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। नये बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे में बाथरूम की सफाई सही तरीके से नहीं पाई गई। जिस पर सचिव ने उपस्थित कर्मचारी को रैन बसेरे में साफ सफाई अच्छे तरीके से करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव ने प्राथमिक उपचार किट, आने वाले लोगों के लिए बिस्तर, पीने के लिए पानी सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

यहां पर गद्दों पर कवर नहीं पाये गये जिस पर कवर लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिये कि यहां आने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रखे। लोगों हेतु पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध करवाये जावें। उन्होंने कहा कि कोई भी असहाय व्यक्ति रैन बसेरे की सुविधा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने रैन बसेरे का प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक आने वाले व्यक्ति का रजिस्टर में इन्द्राज किया जावें।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनाराम गोदारा ने रोडवेज बस स्टैंड पर नगर पालिका की ओर से संचालित रैन बसेरे का रात्रि में औचक निरीक्षण किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण समय होने से कोई भी व्यक्ति ठहरा हुआ नहीं पाया गया। नगर पालिका का एक कर्मचारी रैन बसेरे में हाजऱि मिला। बसेरे में पर्याप्त संख्या में नीचे ऊपर कुल 20 लोगों के रूकने की व्यवस्था है।

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