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असमंजस में व्यापारी:राज्य सरकार ने राेकी पटाखाें की बिक्री जिले में 70 लाख का थोक व्यापार प्रभावित

जालोर2 घंटे पहले
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  • जिलेभर में करीब 250 से अधिक व रिटेल के करीब 1 हजार व्यापारी होंगे प्रभावित

दीपावली पर पहली बार सरकार ने पटाखाें की ब्रिकी पर रोक लगा दी है। इससे जिले के थोक समेत रिटेल के 1 हजार से अधिक व्यापारी प्रभावित हाेंगे। 2 नवंबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कोरोनाकाल को देखते हुए पटाखों की ब्रिकी पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी पटाखों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की ब्रिकी होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। पटाखे की बिक्री पर रोक लगने से जिले में करीब 250 थोक विक्रेता व 1 हजार से अधिक रिटेल व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा। राज्य सरकार ने 12 दिन पहले पटाखे पर रोक लगा दी है। ऐसे में पटाखों की ब्रिकी को लेकर सरकार के आदेश के विरोध में पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई हैं, लेकिन अभी इसकी सुनवाई होनी है। ऐसे में व्यापारियों को निगाह हाईकोर्ट के आदेश पर ठहरी है।

कई व्यापारियों का पुराना स्टॉक भी होगा प्रभावित, 70 लाख का व्यवसाय प्रभावित, जालोर में 15 लाख का

जालोर शहर में हॉलसेल विक्रेता समेत जिलेभर में करीब 250 व्यापारी हैं। ऐसे में हॉलसेल व्यापारियोंं का करीब 70 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। साथ ही रिटेल व्यापारियों का भी एक करोड़ से अधिक व्यापार प्रभावित हाे रहा है। पटाखे के व्यवसाय को लेकर जालोर शहर समेत उपखंड के वर्तमान में करीब 32 स्थायी लाइसेंसधारी हैं। इनमें से शहर के करीब एक दर्जन पटाखा व्यापारी दीपावली पर एक सप्ताह की सीजन में करीब 15 लाख का व्यापार करते थे, लेकिन इस बार पटाखों पर प्रतिबंध के चलते व्यापारियों ने खरीदारी भी नहीं की और अब प्रतिबंध के चलते लाईसेंस का नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है।

कई व्यापारियों का उत्साह समाप्त
पिछले दिन कोरोना के चलते लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद व्यापारियों को पटाखे के व्यवसाय से उम्मीद थी। इस बीच राज्य सरकार की अाेर से पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब व्यापारियों की यह उम्मीद भी अधूरी रह गई है। हर वर्ष कई व्यापारियों का पटाखे के व्यवसाय का उत्साह रहता है, लेकिन इस बार काेराेनाकाल ने इन व्यापारियाें काे मायूस कर दिया है। व्यापारी बताते हैं कि दीपावली पर पटाखे का व्यापार करीब 7 दिनों का होता है, लेकिन अब दीपावली के दिन करीब आ गए हैं।

कई व्यापारियों का उत्साह समाप्त
पिछले दिन कोरोना के चलते लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद व्यापारियों को पटाखे के व्यवसाय से उम्मीद थी। इस बीच राज्य सरकार की अाेर से पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब व्यापारियों की यह उम्मीद भी अधूरी रह गई है। हर वर्ष कई व्यापारियों का पटाखे के व्यवसाय का उत्साह रहता है, लेकिन इस बार काेराेनाकाल ने इन व्यापारियाें काे मायूस कर दिया है। व्यापारी बताते हैं कि दीपावली पर पटाखे का व्यापार करीब 7 दिनों का होता है, लेकिन अब दीपावली के दिन करीब आ गए हैं।


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