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मांग:शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शीतकालीन अवकाश के आदेश की उठाई मांग

जालोर5 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। पाली मंडल के संभाग संगठन मंत्री अंबिका प्रसाद तिवारी ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह एवं प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास ने बताया कि शिक्षक काफी समय से कोविड के कार्यों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों का विद्यालय में आना बंद है अतः शिक्षकों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इन अवकाश के बदले ही शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के मुकाबले उपार्जित अवकाश देय है, अतः शीतकालीन अवकाश शिक्षकों का वैधानिक अधिकार है। जिस पर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर यथाशीघ्र शीतकालीन अवकाश की घोषणा करने एवं दिसंबर माह का शिविरा कैलेंडर जारी करने की मांग की है।

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