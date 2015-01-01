पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:जिलेभर में सर्दी का असर बढ़ा, इस महीने में अब तक 5 डिग्री पारा गिरा, अधिकतम पारा भी घटा

जालोर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • सर्दी बढ़ने के साथ 1 डिग्री पारा और गिरा, 9डिग्री पर पहुंचा

जिलेभर में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा हैं। मंगलवार को न्यूनतम पारा एक डिग्री गिरते हुए 9 डिग्री पर पहुंच गया हैं। दिसंबर माह के दौरान अब तक 5 डिग्री पारा गिर चुका हैं। सर्दी बढऩे के साथ-साथ सुबह के समय अब कोहरे का असर भी दिखने लगा हैं।

सुबह 8 बजे तक काफी धुंध रहती हैं, जिसके बाद आसमान छाप नजर आने लग जाता हैं। वहीं सर्दी बढऩे से अब लोगों की दिनचर्या भी बदल गई हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक मौसम में बदलाव आने के बाद पारा काफी गिरते हुए सर्दी का असर बढ़ा हैं।

अधिकतम 26 व न्यूनतम 9 पर
सोमवार के बाद मंगलवार को भी अधिकतम पारा 26 पर स्थित रहा। जबकि न्यूनतम पारा 1 डिग्री गिरा हैं। दिंसबर माह की शुरूआत के साथ न्यूनतम पारा 14 डिग्री पर था, जो अब 9 पर पहुंच गया हैं। वहीं अधिकतम पारा भी दिसंबर के शुरूआती दिनों के बाद काफी गिरा हैं, शुरूआती दिनों में 34 पर था।

आने वाले दिनों में और घटेगा पारा
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम व अधिकतम दोनों पारा घटेगा। जिससे सर्दी का असर भी बढऩे वाला हैं। इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम पारा 8 डिग्री से कम होने की संभावना जताई जा रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें