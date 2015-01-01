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कैचर:नामांकन करने जा रहे दावेदार के समर्थक का काऊ कैचर में पैर फंसा, 45 मिनट बाद जाली काटने पर निकला

जालोर2 घंटे पहले
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जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत समिति का नामांकन करने पहुंचे दावेदार के एक समर्थक का पैर मुख्य गेट पर लगे काऊ कैचर में फंस गया। करीब 45 मिनट तक पैर फंसा रहने के बाद गैस कटर की मदद से लोहे के जाली को काटकर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार शनिवार दाेपहर करीब 12.45 बजे नामांकन के लिए पहुंचे एक दावेदार व समर्थक गेट पर लगी काऊ कैचर के ऊपर से गुजर रहे थे, इस दौरान एक

समर्थक का पैर जाली के बीच जगह में फंस गया। काफी मशक्कत की, लेकिन पैर बाहर नहीं निकला। सूचना मिलने पर तहसीलदार मादाराम मीणा भी मुख्य गेट पर पहुंचे। कई बार कोशिश करने के बाद पैर बाहर नहीं निकलने पर युवक दर्द से कहराता रहा। उसके बाद शहर के एक दुकान से मिस्त्री को बुलाया एवं उन्होंने गैस कटर की मदद से करीब 1.30 बजे जाली को काटकर पैर बाहर निकाला तब युवक ने राहत की सांस ली।

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