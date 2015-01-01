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  • This Is Not A Train, It Is A Primary School In Mangalwa, Zailer, The Enthusiasm For Children Will Also Increase, It Has Also Become A Center Of Attraction For The Villagers.

मेंगलवा का प्राथमिक विद्यालय:यह ट्रेन नहीं ,जालाेर के मेंगलवा का प्राथमिक विद्यालय है,बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा, ताे ग्रामीणाें के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है यह स्कूल

मेंगलवा2 घंटे पहले
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विद्यार्थियो को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए विद्यालय में कई नवाचार किए जा रहे हैं। मेंगलवा में द्वितीय खंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने स्कूल काे ट्रेन का लुक देकर एक नवाचार किया है। स्कूल परिसर में रेल की तरह पेंटिंग नजर आती हैं, ताे गेट और खिड़कियां भी ट्रेन के काेच की तरह बनाई गई है। गांव का यह स्कूल अब आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।

इस विद्यालय को रत्न-गंगा नॉरवुड कुंदन ग्रुप मेंगलवा ने गोद ले रखा है। भामाशाह की ओर से इस विद्यालय में अब तक कई कार्य करवाए गए हैं। अब भामाशाह ने स्कूल का लुक बदलने की योजना बनाकर स्कूल को ट्रेन का लुक दिया है। हालांकि कोविड-19 के चलते यह विद्यालय अभी बंद है, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल परिसर काे ट्रेन का लुक देने के बाद ग्रामीण भी स्कूल को निहारने आ रहे हैं।

बच्चे स्कूल के प्रति आकर्षित हो सके तथा नियमित यहां आए, इसलिए यह आइडिया अभिभावकों को भी काफी पसंद आया। शिक्षक साहबसिंह मदेरणा, नरेंद्र कुमार डाबी, उत्तमकुमार ने बताया कि सभी कक्षा-कक्ष को ट्रेन के डिब्बे का रूप देते हुए रंग-रोगन किया गया है।

ट्रेन में बैठने जैसा हाेगा आभास : विद्यालय की कक्षाएं ट्रेन के डिब्बे की भांति नजर आती हैं। ग्रामीण विद्यालय का नया लुक देखने अाते हैं और कक्षाओं से बाहर निकलते हैं तो ऐसा आभास होता है कि जैसे ट्रेन से उतर रहे हैं। ट्रेन की खिड़कियों की तरह की यहां बनाए गए दरवाजे हूबहू दिखते हैं। पूरा स्कूल एक रेल सा अहसास करवाता है। ट्रेन के आगे एक कक्ष को इंजन का रूप भी दिया गया है।

बच्चाें का स्कूल के प्रति लगाव बढ़ेगा
स्कूल का लुक ट्रेन की तरह करवाने से बच्चों का स्कूल के प्रति लगाव बढ़ेगा। विद्यालय का माहौल खुशनुमा और रोमांचक लगता है और पढ़ाई के लिए बच्चे भी अब नियमित आने लगेंगे।
- साहबसिंह मदेरणा, शिक्षक, मेंगलवा
अन्य विद्यालय भी प्रेरित
मेंगलवा की द्वितीय खंड में संचालित विद्यालय को भामाशाह की ओर से गोद ले रखा है। भामाशाह की ओर से प्रति वर्ष कार्य करवाया जा रहा है। इस सत्र में स्कूल का रंग रोगन कर ट्रेन का रूप दिया है। इस नवाचार से अब विद्यालय का नामांकन बढ़ेगा।
- मोहनलाल परिहार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर

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