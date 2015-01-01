पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रैफिक व्यवस्था:धनतेरस-दीपावली के त्योहार को लेकर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली, चार-पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध

जालोर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सूरजपोल से गांधी चौक तक चार-पहिये वाहनों का प्रवेश निषेध समेत कई बदलाव रहेंगे

धनतेरस व दीवाली को लेकर शहर में ट्रॉफिक व्यवस्था को लेकर बदलाव रहेगा। शहर के कई भीड़भाड़ वाले इलाके से ट्रॉफिक व्यवस्था को ड्राईवट किया गया हैं। शहर के भीड़भाड़ वाली जगहों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसको लेकर बदलाव किया गया। एसपी श्यामसिंह ने धनतेरस व दीपावली का त्यौहार होने से जालोर शहर में अत्यधिक वाहनों के आवागमन होने से जन-सुविधा को को लेकर डीएपसी जयदेव सियाग व यातायात प्रभारी उप निरीक्षक लीला के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था संचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

यह रहेगी नई ट्रॉफिक व्यवस्था : टू व्हीलर व थ्री व्हीलर वाहनों का आवागमन सूरजपोल से गांधी चौक, सदर बाजार, विरमदेव चौक से घांचियों की पिलानी होकर बड़ी पोल व तिलक द्वार की तरफ से बाहर निकलेगें। तिलक द्वार से घांचियों की पिलानी सदर बाजार गाुधी चौक का रास्ता वन-वे रहेगा।

तिलक द्वार से घांचियों की पिलानी व बड़ी पोल से घांचियों की पिलानी जाने वाले रास्ते में वाहनों का आवागमन प्रवेश निषेध रहेगा। तिलक द्वार से गांधी चौक एवं सूरजपोल से गांधी चौक तक चार-पहिये वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। बाहर से जालोर आने वाली परिवहन निगम की बसों का संचालन अस्तपताल चौराहा से आहोर चौराया, रेलवे स्टेशन रोड़ होकर सामतीपुरा रोड़ होते हुए केन्द्रीय बस स्टैण्ड जालोर जायेगी एवं केन्द्रीय बस स्टैण्ड जालोर से प्रस्थान होने वाली परिवहन निगम की बसें इसी मार्ग से पुन: अस्पताल चौराहा की तरफ से संचालित होगी।

प्राईवेट बसों का संचालन जालोर से प्रस्थान व आगमन बाईपास से बाईपास पंचायत समिति बाईपास सामतीपुरा रोड़ होकर रेल्वे स्टेशन से आहोर चौराहा से कॉलेज तिराया होकर मीरादातार तिराया की तरफ से गुजरेगी पुन: इसी मार्ग से संचालित होगी। वहीं भारी वाहनों का समय सुबह 08.00 से रात्री 10 बजे तक प्रवेश निषेध रहेगा एवं बाईपास से बाईपास होकर गुजरेगें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें