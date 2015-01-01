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विवाद:शहर के ऊपरकोटा में दो पक्षों में विवाद, मुकदमें दर्ज

जालोर2 दिन पहले
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शहर के ऊपर कोटा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कुछ लाेगाें को मामूली चोटें आई। विवाद को लेकर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

पुलिस के अनुसार जाकिर पुत्र अमीर अली ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि रविवार को घर पर शाम के समय नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान मुमताज अली पुत्र मेहर अली, बरगद अली, साकीर अली, फिरोज अली, इंसाफ अली, मुजफ्फर अली, सोराब अली, अशरफ अली समेत एक राय होकर बड़े भाई आबिद अली के घर में प्रवेश कर मारपीट की। जिसमें महिलाओं व बच्चों को भी चोटें आई।

वहीं दूसरी ओर से मुमताज अली ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी की इकबाल अली, जाकिर अली, शाहरुख अली समेत एकराय होकर रास्ता रोककर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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