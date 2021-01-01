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जसवंतपुरा में भव्य रैली का आयोजन:श्री राम मंदिर निर्माण के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने के साथ जसवंतपुरा मे चामुंडा माताजी मंदिर प्रांगण से भव्य रैली का आयोजन

जसवंतपुरा2 घंटे पहले
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जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर श्री राम मंदिर निर्माण के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने के साथ जसवंतपुरा मे चामुंडा माताजी मंदिर प्रांगण से भव्य रैली का आयोजन हुआ। रैली का आयोजन चंचल मठ के मठाधीश लक्ष्मण नाथ महाराज व रामसीन खंड विस्तारक अभिषेक के सानिध्य में हुआ। जिसमें रैली का प्रारंभ चामुंडा माताजी मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए गोलाना तिराहा से लेकर गांव की मुख्य गलियों में और पूरे गांव में भगवमय नारो व प्रभु श्रीराम के भजन के साथ रैली निकाली गई। जिसमें अलग-अलग प्रकार की झांकियों का भी आयोजन हुआ।

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