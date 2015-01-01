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कार्रवाई:अवैध शराब तस्करी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई,1 गिरफ्तार

जसवंतपुरा2 घंटे पहले
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जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत जसवंतपुरा क्षेत्र में कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर दशरथसिंह एवं रानीवाड़ा वृत्ताधिकारी रतनलाल के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी निरीक्षक नाथूसिंह एवं पुलिस थाना जसवंतपुरा की टीम द्वारा शुक्रवार को सरहद बीकणवास में विक्रमसिह राजपुत की दुकान पर दबिश दी।

जहां से दुकान में मौजूद जीतपुरा निवासी कालुसिह पुत्र गंगासिह राजपूत के कब्जे से राजस्थान निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 150 बीयर, 12 बोतल व 16 अंधे और अंग्रेजी व देशी शराब के 226 पव्वे मिले। जिसको जब्त कर कालुसिंह को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की गई है। वही प्रकरण में वांछित अपराधी विक्रमसिंह की तलाश जारी है।

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