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कार्रवाई:ठेके पर लगे बिजली कार्मिक की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज,पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की

जसवंतपुरा2 घंटे पहले
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उपखंड क्षेत्र के पावली गांव में बिना सूचना के बिजली सप्लाई चालू कर बिजली कार्मिक की हत्या का प्रयास करने को लेकर जसवंतपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। मामले में पावली निवासी धन्नाराम पुत्र जेपाराम कलबी ने रिपोर्ट पेश कर बताया है कि उनके भतीज चमनाराम जो एजेंसी के मार्फत जीएसएस कार्यालय जसवंतपुरा में कार्यरत हैं, जो बिजली की बंद लाइन को दुरस्त कर रहा था।

उसी दौरान एक अन्य कार्मिक बलरामसिंह ने बिना सूचना के बिजली सप्लाई शुरू कर दी, जिससे चमनाराम करंट की चपेट में आने से झुलस कर पोल से नीचे गिर गया। उसे लोगों ने संभाला और अस्पताल लेकर गये। जहां से गंभीर हालत में उन्हें पालनपुर व उसके बाद अहमदाबाद रैफर किया गया।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि लाईनमैन बलरामसिह और जीएसएस में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता हरिश कुमार के बीच चमनाराम द्वारा कंपनी के द्वारा काम करने की वजह से अनबन चल रही थी। दोनों ने चमनाराम को 10 दिन पूर्व काम छोड़ने व जान से मारने की मौखिक धमकी दी थी। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की हैं।

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