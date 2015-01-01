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आवेदन:नवोदय में रिक्त पदों पर प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

जसवंतपुरा2 घंटे पहले
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जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं में रिक्त स्थानों पर प्रवेश की चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रकिया शुरू हो गई है। प्राचार्य प्रदीप मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी जिले के सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हो तथा जिनकी जन्म तिथि 01.05.2005 से 30.04.2009 के मध्य हो तो वो आवेदन करने के लिए

पात्र है। वही यह नियम सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।

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