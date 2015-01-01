पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आत्महत्या:कुएं में कूद युवक ने की आत्महत्या

जावाल4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बरलूट थाना क्षेत्र के लोटीवाडा में एक युवक ने शुक्रवार रात को कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया तथा पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया। जावाल चौकी प्रभारी जगदीश राठौड़ ने बताया कि बीदासर चूरू निवासी अमरचंद प्रजापत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र रमेश कुमार जोकि सुमेरसिंह के कुएं पर प्लास्टर का कार्य कर रहा था। उसने शुक्रवार की रात कृषि कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कुएं से बाहर निकलवाया तथा उसकी शिनाख्त करवाई। पुलिस ने अमरचंद की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरु की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें