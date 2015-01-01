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  • 10 Km Connecting Two Subdivisions. Missing In Road Pits, Trailer Stuck In Sand On Road In Jhab On Saturday, Removed After Hours Of Effort

परेशानी:दो उपखंडों को जोड़ने वाली 10 किमी. सड़क गड्‌ढों में गुम,शनिवार को झाब में सड़क पर रेत मे फंसा ट्रेलर, घंटेभर की मशक्कत के बाद निकाला

झाब2 घंटे पहले
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झाब से जोधावास मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे होने से वाहन चालकों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से सड़क के गड्ढो को भरने के लिए कस्बे मे मुख्य सड़क पर रेत व मुरड़ डालकर गड्ढो को भरा गया लेकिन आए दिन वाहन यहा धंसते नजर आ रहे है। जानकारी के अनुसार शनिवार को एक ट्रेलर आहोर से एसडी ढाणी गांव में नर्मदा नहर का सामान भरा हुआ उतारने के लिए कस्बे से होकर गुजर रहा था जो कस्बे के महालक्ष्मी मंदिर के पास सड़क पर ड़ाली रेत में धस गया। जो बड़ी मशक्कत के बाद करीब घंटेभर की मेहनत के बाद ट्रेलर गड्ढे से बाहर निकाला गया।

ग्रामीण ने बताया कि यह सड़क एमडीआर और मुख्य सड़क होने से यहां से दूर दराज से भारी वाहन कम दूरी को देखते हुए आवागमन करते है। लेकिन इस सड़क पर भारी वाहनो का चलना सुविधाजनक नही है, वही एमडीआर सड़क होने के बावजूद सुविधा नही है।

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