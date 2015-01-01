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उद्घाटन:हापू की ढाणी में वॉलीबाल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

झाब5 घंटे पहले
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भालनी ग्राम पंचायत के हापू की ढाणी विद्यालय मैदान पर गुरूवार को एक दिवसीय सदभावना वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विकास अधिकारी लादूराम विश्रोई, जेठाराम व पीइईओ भगवानाराम विश्रोई रहे। जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता स्वर्गीय धुडाराम सियाक की स्मृति में केआरडी ग्रुप कोलकाता के तत्वाधान मे आयोजन किया गया। सुखराम खिलेरी ने बताया कि प्रतियोगिता मे क्षेत्र की 32 टीमों ने भाग लिया।

वही उद्घाटन मैच बजरंग क्लब भालनी व बजरंग क्लब डूंगरवा के मध्य खेला गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान करने के लिए बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जिससे 32 युनिट रक्त का संकलन किया गया। मैच मे निर्णायक के तौर पर रुगनाथराम पंवार, ठाकराराम बाबल, सुखराम खिलेरी एवं कोमेंटरी गंगागिरी गोस्वामी के द्वारा की गई। इस अवसर पर पीइईओ कैलाशदास वैष्णव, भगवानाराम सियाग, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरदानराम, सरपंच प्रतिनिधि कालुराम सियाग, पूनमचंद सारण, रतनाराम सहित खेल प्रेमी व ग्रामीण उपस्थित थे।

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