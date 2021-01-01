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गणेश के गजराज अब राधा-कृष्ण के भराेसे:मंडार से सटे गुजरात के सातसण गांव में अंजनी माता मंदिर के पास मिले थे हाथी

मंडार2 घंटे पहले
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  • 2 ट्रकों में लाए 4 मादा हाथियाें काे देर रात पत्थराें से बांध छाेड़ गए

मंडार से सटे उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के सातसण गांव के मंगलवार देर रात कुछ लाेग चार मादा हाथियों को लावारिस हालात में छाेड़ चले गए। गणेश का रूप माने जाने वाले ये गजानन अब जामनगर के राधाकृष्ण मंदिर भेजे गए हैं।

हाथियों के शरीर पर तिलक-त्रिशूल बने हुए हैं। इन्हें दांतीवाड़ा तहसील के इस गांव के पास जंजीर के जरिए पत्थरों से बांध छोड़ दिया गया था। मंगलवार सुबह लोगों ने देखा ताे वन विभाग को सूचना दी।

गुजरात के वन विभाग के अधिकारियाें का दावा है कि शायद इनका भरण-पाेषण करना मुश्किल हाेगा, इसलिए यहां छाेड़ा गया है। दांतीवाड़ा आरएफओ शक्ति सिंह परमार ने बताया ग्रामीणों से हाथियों के बारे में जानकारी मिली।

ग्रामीणों की मदद से ही पानी-आहार की व्यवस्था की। अब जांच कर रहे हैं कि इन्हें यहां ऐसे कौन छोड़ गया। गाैरतलब है कि हाथी रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। हाथी को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी पड़ती है।

आठ ट्रकों में खाद्य सामग्री के साथ जामनगर के लिए किया रवाना
पालनपुर आरएफओ हसमुख चौधरी ने बताया कि इन मादा हाथियों को जामनगर ले राधा कृष्ण मंदिर के लिए भेजा गया है। इसके लिए वहां से 8 ट्रक आये थे। 1-1 ट्रक में इन हाथियों को रखा गया है। जबकि 1 ट्रक में इनके खाने के लिए फ्रूट व अन्य सामान है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी इस काफिले के साथ है। इनमें तीन मादा हाथी की उम्र 15 से 20 साल की है, जबकि एक की 30 साल है। सभी हाथी प्रशिक्षित हैं।

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