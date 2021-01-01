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गिरोह का पर्दाफाश:फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, मां बेटा सहित तीन गिरफ्तार

मंडार5 घंटे पहले
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  • अन्य समाज की बताकर शादी का झांसा दे 8.50 लाख रु. हड़प हुए फरार

मंडार पुलिस ने फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मां व बेटा सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने महाराष्ट्र की लड़की को झांसा देकर साथ लाएं तथा उसे अन्य समाज की बताकर धानसा जालोर निवासी युवक से शादी का झांसा देकर उससे 8.50 लाख रुपए हड़प फरार हो गए थे।

थाना अधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि एसपी हिम्मत अभिलाष टांक, एएसआई मिलन कुमार जोहिया व रेवदर डीएसपी नरेंद्रसिंह के निर्देशानुसार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों से फर्जी दुल्हन लाकर मोटी रकम के एवज में शादी करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए थाने की टीम का गठन किया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि धानसा जालोर निवासी प्रेमाराम पुत्र बगदाराम ने 31 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे कुछ लोगों ने महाराष्ट्र राज्य की मराठा जाति की एक लड़की को हमारे समाज की बताते हुए उसके साथ शादी का झांसा देकर 8.50 लाख रुपए हडप कर वे लोग फरार हो गए।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों का पता लगाते हुए, मंडार, बडगांव, रानीवाड़ा जिला जालोर में तलाश कर तकनीकी सहायता से गिरोह के सदस्यों का रानीवाड़ा कस्बे में होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को घेरा देकर गिरोह का मुख्य सरगना रानीवाड़ा निवासी दिनेश खान उसकी माता व सहयोगी गफूर खां को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्यों ने महाराष्ट्र राज्य से मराठा जाति की लड़की को रुपए का लालच देकर अपने झांसे मे लेकर फर्जी दुल्हन बनाकर लाए थे।

आरोपियों से धोखाधडी कर ली गई राशि की बरामदगी एवं इस गिरोह से जुडे अन्य सहयोगियो तथा इस प्रकार की अन्य वारदातों के संबंध मे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में थाना अधिकारी आचार्य के साथ हैड कांस्टेबल गिरधरसिंह भाटी, कांस्टेबल विक्रमसिंह, रणजीतसिंह, अनिरुद्ध तथा महिला कांस्टेबल मंजू शामिल रही। इस मामले के जांच अधिकारी शिव नारायण ने बताया कि आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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