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संदिग्ध मौत का मामला:गुजरात पुलिस ने मानी समाज के लोगों की मांग, चौथे दिन उठाया युवक का शव

मंडार3 घंटे पहले
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  • गुजरात के पाथावाड़ा में मगरीवाड़ा के प्रकाश की संदिग्ध मौत का मामला

मगरीवाडा निवासी प्रकाश भील की पाथावाडा गुजरात में हुई संदिग्ध मौत के मामले में चौथे दिन गुरुवार को दिनभर चली वार्ता के बाद शाम 4 बजे के बाद परिजन व समाजबंधु शव उठाने के लिए तैयार हुए। समाजबंधुओं ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि पोस्टमार्टम में शव पर चोट के निशान का कोई जिक्र नहीं है। समाज ने मांग की थी कि शव का दुबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए या फिर आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया जाए।

गुजरात पुलिस ने समाज की मांग मानते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद तीनों नामजद लोगों से गंभीरता से पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। मंडार के मगरीवाडा निवासी प्रकाश कुमार पुत्र हंसाराम भील का शव चार दिन पूर्व गुजरात के पाथावाडा गांव में एक खेत के पास बिजली के तारों से लटकता हुआ था।

युवक की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजन और समाजबंधुओं ने प्रकाश की हत्या का शक जाहिर करते हुए चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करने की मांग उठाते हुए पहले तो पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। परिजन व समाजबंधुओं ने हत्या होने का संदेह जाहिर करते हुए लगातार धरना प्रदर्शन के बाद बुधवार को रेवदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद समाज के लोगोंं ने सहमति जताते हुए बुधवार को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।

लेकिन रात करीब 7 बजे पोस्टमार्टम होने के बाद अस्पताल परिसर में उपस्थित समाज और परिजनों ने ये कहते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया कि मेडिकल टीम ने शव पर चोट के निशान का जिक्र नहीं किया। बाद में वे शव को वहीं छोड़कर वापस घर लौट गए। इस पर पाथावाडा थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी सकते में आ गए। इस पर गुरुवार को पुलिस विभाग के अधिकारियों ने दुबारा से परिजन व समाजबंधुओं से वार्ता की।

वार्ता के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से वीडियोग्राफी के बीच मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। उन लोगों की मांग थी कि दुबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए। अगर पुलिस प्रशासन दुबारा पोस्टमार्टम नहीं करवाता है तो नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। गुरुवार को दिनभर समाज और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता का दौर जारी रहा शाम 4 बजे पुलिस ने कहा कि नामजद लोगों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करेंगे।

पाथावाडा थाना अधिकारी एके देसाई ने बताया कि प्रकाश कुमार भील के परिजन और समाजबंधुओं से वार्ता के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से वीडियोग्राफी करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाया है। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच करेगी। गुरुवार को दिन भर समाज के लोगों से समझाइश के बाद शाम चार बजे को परिजनों के सुपुर्द किया है। जिन लोगों के नाम से रिपोर्ट में दिए गए है, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी।

ये है चारों नामजद आरोपी
परिजनों व समाजबंधुओं ने पाथावाडा पुलिस को दी रिपोर्ट में शक जाहिर करते हुए कहा कि मृतक प्रकाश की पत्नी, उसके दो भाई और खेत के मालिक पर शक है। इन चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए।

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