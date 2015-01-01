पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निरीक्षण:स्माइल-2 कार्यक्रम के तहत स्कूल का किया निरीक्षण

मंडार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

क्षेत्र के दानपुरा गांव में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का शुक्रवार काे विभाग सहायक जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान सिरोही कांतिलाल खत्री ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दैारान उन्होंने सरकार के निर्देश पर कोविड-19 में स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण के लिए संचालित स्माइल कार्यक्रम-2 की गतिविधियां की जानकारी ली। संस्था प्रधान शंकर लाल बुनकर ने बताया कि स्कूल के सत्र 2020-21 में हाउसहोल्ड सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन किया गया है व शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि भी पूर्ण कर ली गई है।

विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण एवं अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्कूल में 15 बालकों को मौके पर बुलाकर गृह कार्य का निरीक्षण कर, कार्य पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन किया गया। उनका प्रतिदिन उपयोग एवं शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि भी देखी गईं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें