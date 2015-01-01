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मृतक की पत्नी घायल:भगवानपुरा के पास कार पलटी, मां-बेटे की माैत

मारवाड़ जंक्शन2 घंटे पहले
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क्षेत्र के भगवानपुरा प्याऊ के पास एक अनियंत्रित कार पलटने से मां-बेटे की माैत हाे गई, जबकि मृतक की पत्नी घायल हाे गई। जानकारी के अनुसार जोड़ दुदौड़ निवासी बाबूलाल (50) पुत्र मोहनलाल बावरी अपनी कार से पत्नी तीजा देवी (48) व माता मीरादेवी (70) के साथ आऊवा की तरफ से मारवाड़ की तरफ आ रहे थे।

भगवानपुरा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद कार में सवार मीरादेवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाबूलाल व उसकी पत्नी तीजादेवी (48) गंभीर घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां बाबूलाल ने भी दम ताेड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जगदीश राठौड़ सहित जोड़ दुदौड से भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हाे गए।

जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत

पुलिस थाना क्षेत्र के बांजाकुड़ी मार्ग पर देर शाम जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। इलाज के लिए जैतारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द किया। एएसआई सेठाराम मीणा ने बताया कि तेजाराम गुर्जर ने रिपाेर्ट पेश कर बताया कि उसका भाई सियाराम (42) पुत्र चुतराराम गुर्जर निवासी मोहनगढ़ निवासी कुड़की शाम काे जैतारण से मोहनगढ़ जा रहा था।

बांजाकुड़ी मार्ग पर आईटीआई काॅलेज के पास जेसीबी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में सियाराम गंभीर घायल हो गया, जिसे जैतारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में माैत हाे गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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