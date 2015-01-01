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पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का दूसरा दिन:3 परीक्षा केंद्रों पर पहली पारी में 1260, दूसरी पारी में 4434 परीक्षार्थी बैठे, आईजी ने किया निरीक्षण

आबूरोड4 घंटे पहले
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आबूरोड. जाट समाज की ओर से परीक्षार्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई
  • उदयपुर के लिए 11 और जोधपुर के लिए 1 स्पेशल बस, जयपुर के लिए चली स्पेशल ट्रेन

पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को शहर के तीन परीक्षा केंद्रों पर कुल 6200 परीक्षार्थियों में से 5694 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। दूसरे दिन दोनों पारियों में 506 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। माउंटआबू पुलिस उपअधीक्षक प्रवीण कुमार सैन, रोहिड़ा पुलिस थानाधिकारी हनुवंतसिंह तथा आबूरोड सदर पुलिस थानाधिकारी सुदर्शन पालीवाल की अगुवाई में परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहे।

वहीं शनिवार को आईजी नवज्योति गोगोई एवं एसपी पूजा अवाना ने शनिवार को तीनों परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए।जानकारी के अनुसार माधव विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहली पारी में 811 व दूसरी पारी में 3527, तेजेंद्रप्रसाद बीएड कॉलेज में पहली पारी में 303 तथा दूसरी पारी में 320 तथा सीआईटी कॉलेज में पहली पारी में 146 तथा दूसरी पारी में

567 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी कोरोना गाइड लाइन का पूरा ध्यान रखा गया तथा एक-एक परीक्षार्थी को पूरी जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया। इस दौरान जो परीक्षार्थी लंबी आस्तीन के शर्ट पहन कर आए थे उनके शर्ट उतवाए, साथ ही कानों की बालियां, हाथ की कलाई पर बंधी मोली भी उतरवाई। इधर, परीक्षा को लेकर रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ रही। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के लिए स्पेशल बसें चलाई तथा रेलवे की ओर से भी दूसरे दिन भी जयपुर के लिए स्पेशल रेल सेवा का संचालन हुआ।

कोविड़-19 व परीक्षा गाइडलाइन का रखा पूरा ध्यान, पूरी जांच के बाद ही मिला केंद्र में प्रवेश

परीक्षा के दौरान सुरक्षा के केड़े प्रबंध नजर आए। इस दौरान परीक्षार्थियों को जांच के कई दौर से गुजरने के बाद केंद्र में प्रवेश दिया गया। केन्द्रों के बाहर तैनात पुलिसकर्मी एक-एक परीक्षार्थी की कोविड जांच रिपोर्ट एवं एडमिट कार्ड की जांच कर रहे थे। इसके बाद वे परीक्षार्थियों से जेब में रखे पर्स व अन्य सामानों को बाहर रखवा रहे थे। परीक्षार्थियों से यहीं पर हाथों पर बांधी गई मोली, घडियों को उतरवाकर साथ में आए परिजनों व मित्रों को दिलाया जा रहा था। इसके बाद अगले चरण में मेटल डिटेक्टर से जांच कर उन्हें परिसर में प्रवेश दिया जा रहा था। इस दौरान जिन परीक्षार्थियों ने मास्क नहीं पहन रखे थे उन्हें मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। परीक्षा केन्द्रों के आसपास पूरे क्षेत्र में भीड़भाड से मेले सा माहौल बना रहा। जगह-जगह खानापान की स्टॉल लगी रही।

रोडवेज : आबूरोड आगार से 15 अतिरिक्त बसों का हुआ संचालन : पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के चलते आबूरोड आगार की ओर से विभिन्न रुटों पर अतिरिक्त बसाें का संचालन किया गया। इस दौरान परीक्षा के सबसे बड़े केंद्र माधव युनिवर्सिटी एवं सीआईटी कॉलेज के बाहर परीक्षा पूरी होने से पहले ही तैयार खड़ी रही। आगार प्रबंधक बसंत पंवार के अनुसार आबूरोड से जयपुर के लिए 3, उदयपुर के लिए 11 तथा जोधपुर के लिए 1 अतिरिक्त बस का संचालन किया गया।

रेलवे : दूसरे दिन भी चली आबूरोड-जयपुर-आबूरोड स्पेशल रेलसेवा, स्टेशन पर रही भीड : परीक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन की ओर से संचालित आबूरोड-जयपुर-आबूरोड स्पेशल रेलसेवा का संचालन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्लेटफार्म तीन से इस ट्रेन को जयपुर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान रिजर्वेशन व टिकट खिड़की पर टिकटों के लिए परीक्षार्थियों की लाइन लगी रही। आरपीएफ एवं जीआरपी के जवान परीक्षार्थियों को गाइड करते नजर आए स्टेशन अधीक्षक आरएन जाटव ने प्लेटफार्म की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए।

तीन दिन चलने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रविवार को अंतिम दिन है। प्रशासन की ओर से सभी प्रकार के प्रबंध किए गए है। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। - प्रवीण कुमार सैन, डीएसपी, माउंट आबू

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