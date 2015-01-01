पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

फरार:महंत से धक्का मुक्की कर मोबाइल छीना, बाइक छोड़ फरार हुए 3 युवक

आबूरोड2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आबूरोड सदर थाना के तलेटी क्षेत्र स्थित मुखरी माता मंदिर परिसर के समीप तीन युवकों ने शनिवार को मंदिर महंत सीताराम महाराज के साथ धक्का मुक्की कर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि तीनों युवक हड़बड़ाहट में उनकी दो बाइक छोड़ कर भाग गए। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे मंदिर महंत सीताराम दास महाराज मंदिर के पीछे की ओर मोरों को दाना डालने गए थे।

उसी दौरान वहां तीन युवक बैठकर शराब पी रहे थे। मंदिर महंत को वहां देखकर वे लोग उनके पास आए तथा उनसे धक्की मुक्की कर उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां पहुंचे लोगों ने तीनों आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नही चला। सूचना मिलने पर सदर थाने से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों बाइक जब्त कर थाने ले गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें