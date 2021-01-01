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हादसा:ट्रक की टक्कर से कार सवार 5 युवक हुए घायल, अहमदाबाद से बेडा गांव जा रहे थे पांचों युवक

रोहिड़ा5 घंटे पहले
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रोहिडा थाना क्षेत्र के भीमाना फोरलेन पर शनिवार देर रात ट्रक व कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार पांच युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर एलएनटी की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सरूपगंज के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार कर आगे रेफर किया।

पुलिस के अनुसार अहमदाबाद से बेडा गांव जा रही एक कार की भीमाना फोरलेन पर ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। ट्रक की टक्कर से कार में सवार मयंक पुत्र प्रतापसिंह राजपूत निवासी अहमदाबाद , प्रकाश पुत्र लक्ष्मण राम ब्राह्मण निवासी अहमदाबाद , प्रिंस पुत्र दिनेश लोहार निवासी बेडा, दीक्षित पुत्र प्रकाश लोहार निवासी बेडा व अरुण पुत्र शिवराम भदौरिया निवासी बापूनगर अहमदाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर रोहिडा पुलिस मौके पर पहुंची। एलएनटी की एंबुलेंस से गंभीर पांचों घायलों को सरूपगंज के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अन्यत्र इलाज के लिए रेफर किया गया।

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