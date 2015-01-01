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गिरफ्तार:अहमदाबाद से सुमेरपुर ले जा रहे 9 कार्टन पटाखे जब्त किए, ट्रक चालक गिरफ्तार

पालडीएम2 घंटे पहले
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पालडीएम पुलिस ने गुरुवार को नाकाबंदी कर अहमदाबाद से शिवगंज सुमेरपुर ले जाए जा रहे 9 कार्टन में भरे पटाखे सहित ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थाना अधिकारी सुजानाराम को मिली एक सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस दल सहित अहमदाबाद की ओर से आने वाले वाहनों की जांच शुरु की। जांच के दौरान पुलिस दल ने टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी की वाहनों की जांच शुरु की।

जांच के दौरान ट्रक में 9 कार्टन में पटाखे भरे हुए मिले। पुलिस ने वाहन चालक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी स्वामी नाथ पुत्र रामनारायण को गिरफ्तार कर उससे पूछे जाने पर उसने बताया कि वह अहमदाबाद से पटाखे भर कर शिवगंज व सुमेरपुर जा रहा था। उसके पास इन पटाखों का कोई लाइसेंस नहीं पाए जाने पर पुलिस ने ट्रक सहित पटाखे जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पालड़ी एम थाना अधिकारी के साथ हैड कांस्टेबल गिरधार सिंह, कांस्टेबल हरीश कुमार, बालाराम, कपिल कुमार शामिल रहे।

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