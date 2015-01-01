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बैठक:वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई आबू पर्यावरण समिति की बैठक

माउंट आबू5 घंटे पहले
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संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आबू पर्यावरण समिति की वीसी के जरिए बैठक हुई, जिसमें एक विकास सफारी विकास तथा वन्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए। उप वन संरक्षक एवं सचिव आबू पर्यावरण समिति सदस्य विजय शंकर पांडे ने बताया कि प्रशासनिक कार्य को सिद्ध करने के लिए तय समय अवधि में विस्तृत योजना को पेश करके माउंट आबू में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने

के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की संयुक्त सहयोग से वन पर्यावरण में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एनजीओ रिलिजन संस्था तथा पर्यावरण के लिए कार्यरत निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्ति के साथ सभ्मन्वयता बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की पुराने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने और नए कार्य की शुरुआत करने के निर्देश दिए। इस वीसी बैठक में कलेक्टर भगवती प्रसाद, उप वन संरक्षक सिरोही के प्रतिनिधि एवं माउंट आबू के उपखंड अधिकारी डॉ गौरव सैनी, पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना, माउंट आबू डीएसपी प्रवीण कुमार व माउंट आबू नगरपालिका के आयुक्त आशुतोष आचार्य मौजूद थे।

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