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मांग:आबू सत्याग्रह समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात

माउंटआबू3 घंटे पहले
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आबू सत्याग्रह समिति प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्टर भगवती प्रसाद से मुलाकात कर माउंट आबू की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल सदस्येां द्वारा पट्टा आवंटन, लाइट व पानी की एनओसी, माउंटआबू क्षेत्र के बोरिंग के रखरखाव एवं सफाई करवाने, माउंटआबू के मूलनिवासी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा योजनाओं की सहायता एवं वेंडिग जाेन निर्धारित करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय विधायक को भी समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। इस माैके पर सत्याग्रह समिति के प्रतिनिधि मंडल में संयोजक सौरभ गंगाड़िया, पूर्व पालिकाअध्यक्ष सुरेश थिंगर, जगदीश डाड़, हिम्मतसिंह परमार व रोहित अग्रवाल आदि मौजूद थे।

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