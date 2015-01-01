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गिरफ्तार:डकैती व हत्या मामले में 12 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

आबूरोड2 घंटे पहले
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शहर पुलिस की ओर से 12 साल से डकैती व हत्या के मामले में फरार व वांछित आराेपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर पुलिस थानाधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, सहायक उपनिरीक्षक तलकाराम व कांस्टेबल सुभाष की टीम ने कई स्थानों पर दबिश देकर कुंभारिया अंबाजी निवासी जीतू पुत्र नागिया नट को गिरफ्तार किया।

आरोपी साल 2008 से डकैती व हत्या के एक मामले में वांछित था तब से लगातार फरार चल रहा था। इस मामले में तेल फैक्ट्री बारा हाल रीडर एडीजे कोर्ट संख्या-2 के देवकीनंदन पुत्र बसंतीलाल चौरसिया ने पुलिस में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस टीम गठित कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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