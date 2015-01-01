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शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 351 मास्क वितरित किए:मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति किया जागरूक

आबूरोड3 घंटे पहले
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कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर नगरपालिका स्तर पर चलाए जा रहे अभियान का गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र आहूजा ने निरीक्षण किया। इस दौरान अभियान प्रगति की रिपोर्ट लेकर इसे ओर इसमें ओर तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी त्रिकमदान चारण के अनुसार कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक अर्जुन बामणिया की अगुवाई में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 351 मास्क वितरित किए गए। लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने तथा अनिवार्य रुप से मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस माैके कार्यवाहक जमादार दिलीप, अमित सारवान, मनीष हंस व अनिल मौजूद रहे।

ग्रामीणों काे बांटे मास्क : मैथिल ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से गुरुवार काे ग्रामीण क्षेत्र में मास्क वितरित किए। समिति ने कुई, डेरना देलदर समेत आसपास गांव में 200 से अधिक मास्क बांटे तथा कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस मौैके समाज के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा, महामंत्री मुकेश मिश्रा, संगठन मंत्री मुकेश शर्मा, सचिव राजेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता मनीष शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनसूया शर्मा, सहयोगी राजू बहन, कपिला व भंवरी मौजूद थे।

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