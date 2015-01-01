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अभिनंदन:आबूरोड में भाजपाइयों ने राज्यसभा सांसद का किया अभिनंदन

आबूरोड4 घंटे पहले
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राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शनिवार को आबूरोड पहुंचे। शहर के रजवाड़ा पुल के पास स्थित साईंबाबा मंदिर परिसर में भाजपाइयों ने उनका अभिनंदन किया। विधायक जगसीराम कोली मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, जोधपुर जिला उपाध्यक्ष नरेश सुराणा, जिला उपाध्यक्ष बाबूभाई पटेल, जिला महामंत्री जयसिंह रावल, दुर्गाराम गरासिया, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश कोठारी,

आबूरोड नगरमंडल अध्यक्ष भुपेंद्र साम्बरिया, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल व राजेश्वरी कुमावत ने कार्यकर्ताओं को सं‍बोधित किया। इस मौके एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आबूरोड आगमन पर अभिनंदन किया गया। इस मौके संगठन नगर मंत्री उर्वशी देसाई, नगर अध्यक्ष अनिल, नगर सोशल मीडिया प्रमुख नितेष सैनी, गोकुल सैनी व निलेश सैनी मौजूद थे।

शिवगंज में भी हुआ गहलोत का स्वागत : शिवगंज. राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के शनिवार को शिवगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गहलोत दोपहर साढ़े बारह बजे क्रांति चौराहा पहुंचे। वहां भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, नगर मंडल उपाध्यक्ष वेनाराम प्रजापत, नगर पालिका पार्षद लक्ष्मण परिहार, दिनेश मीणा, प्रमिला सुथार, एडवोकेट बजरंगलाल अग्रवाल, नगर महामंत्री कुंदनमल राठी, एडवोकेट

मुकेश प्रजापत, मंत्री तेज कंवर गोस्वामी, पार्षद भरत परिहार, पंकज कुमावत, हिरल कुमारी, एससी मोर्चा अध्यक्ष नारायणलाल हीरागर, लक्ष्मीनारायण गहलोत, कार्यकर्ता मूलाराम प्रजापत, प्रवीण सोनी, ललित राव, प्रकाश छीपा ने राज्य सभा सांसद गहलोत का स्वागत किया।

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