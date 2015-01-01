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कोविड-19 गाइडलाइन:फेस्टिवल सीजन में पर्यटकों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने यात्री कर नाके समेत पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी टीम

माउंट आबू2 घंटे पहले
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  • नगरपालिका आयुक्त ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए बनाई विशेष टीम, बिना मास्क पाए जाने पर पहनाएंगे मास्क

प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पयर्टन स्थल माउंट आबू में दीपावली फेस्टिवल सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले पर्यटकों को कोरोना से बचाने के लिए नगरपालिका ने पहले से ही तैयार कर ली है। इसके लिए नगरपालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य ने पालिका की एक विशेष टीम बनाई है जो यात्रीकर नाके समेत पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी और पर्यटकों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करेगी।

नगर पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य ने बताया कि आगामी दीपावली सीजन को देखते हुए कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रीकर टोल नाका, एमके चौराया, नक्की बाजार, सहित शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गठित टीम के तैनात सदस्य रहेंगे जो बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर उन्हें जागरूक कर मास्क वितरित करेंगे।

पोलो ग्राउंड में वाहन पार्किंग के लिए करवाई सफाई : शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पोलो ग्राउंड में घास की कटिंग की गई है उसके आसपास की साफ-सफाई की गई। अशोक वाटिका अंदर उगी झाडि़यों एवं गंदगी को साफ करके ग्राउंड को व्यवस्थित किया गया है। इसी के साथ किचन गार्डन पार्किंग की व्यवस्था को भी देखा गया।

नक्की झील के समीप स्ट्रीट वेंडर्स को सीजन के समय दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। दीपावली पर टोल टैक्स एवं नक्की झील के समीप रोशनी की जाएगी इसके साथ ही सुबह एवं रात के समय शहर में दोनों समय पर शहर के मुख्य जगह पर सफाई व्यवस्था की जाएगी, जिससे शहर में स्वच्छता बनी रहे।

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