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मोबाइल:ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जाेड़ने के लिए मोबाइल वेन पहुंची जैला

सिलदर4 घंटे पहले
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जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग सिरोही की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आओ पढ़े हम कार्यक्रम मोबाइल वेन शनिवार को जैला ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी सेंटर पहुंची। इस मौके जिला समन्वयक कल्पेश खंडेलवाल ने बताया कि जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जिले के दुर्गम स्थान एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ड्राप आउट बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के उद्दद्देश्य से आओ पढ़े हम अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मोबाइल वेन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अध्ययन कराने एवं शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न कर उन्हें विद्यालय से जोडऩे की दिशा मे प्रयास

किया जाएगा। सरपंच सामु देवी मेघवाल ने कार्यक्रम की सराहना कर बताया कि यह प्रयास बालिका शिक्षा के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके उपसरपंच उम्मेदसिंह देवड़ा, समाजसेवी किशोरसिंह देवड़ा, सूचना सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, राजेंद्र सिंह, आरओडब्लू निर्मला कुंवर, चौथाराम मेघवाल, सहायिका भावना कुमारी, गुडिय़ा कुमारी समेत ग्रामीण मौजूद थे।

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