पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम अपडेट:माउंट में पारा माइनस 2 डिग्री, लगातार आठ दिनों से जम रही बर्फ, सवेरे छाया रहा कोहरा

माउंट आबू5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
माउंट आबू. हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा पिछले छह दिनों से माइनस में रिकार्ड हो रहा है। रविवार को भी पारा माइनस 2 डिग्री पर रहने से सवेरे खुले में ख्रडी कार के शीशों पर बर्फ जमी नजर आई। - Dainik Bhaskar
माउंट आबू. हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा पिछले छह दिनों से माइनस में रिकार्ड हो रहा है। रविवार को भी पारा माइनस 2 डिग्री पर रहने से सवेरे खुले में ख्रडी कार के शीशों पर बर्फ जमी नजर आई।
  • उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से माउंट आबू में लगातार सातवें दिन भी पारा माइनस में

देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली हवाओं का असर माउंट आबू पर पड़ रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार सातवें दिन भी पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। रविवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इतना ही नहीं, माउंट आबू में लगातार आठ दिनों से सुबह जगह-जगह बर्फ भी जम रही है और वादियों में भी कोहरा छा रहा है। माउंट आबू में रविवार को सुबह नक्की झील पर खड़ी बोट की सीट, पोलो ग्राउंड की घास समेत मकानों और होटलों के बगीचों की घास तथा खुले में खड़ी कारों के शीशों और छतों पर बर्फ की परत जम गई। गुरुशिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा और ओरिया क्षेत्र में सवेरे खेतों, मैदानों और जंगल क्षेत्र में झाड़ियों पर बर्फ जम गई।

माउंट आबू में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी से बचने के लिए यहां पहुंच रहे सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इधर, सिरोही में रविवार को न्यूनतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे लोगों ने सर्दी से थोड़ी राहत महसूस की। वहीं, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

ऐसा रहा मौसम

  • -2 डिग्री से. रहा न्यूनतम तापमान
  • 21 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान
  • 38% रही मौसम में आर्द्रता
  • 12 किमी प्र.घं. की रफ्तार से चली शीतलहर
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser