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माइनस 1डिग्री माउंट में जमी सर्दी:उत्तर भारत से आ रही हवा से माउंट आबू रहा प्रदेश का सबसे ठंडा शहर, सुबह 10 बजे तक छाया रहा घना कोहरा

माउंट आबू3 घंटे पहले
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  • लगातार पारा गिरने से बढ़ी गलन, बगीचाें की घास और काराें की छताें पर जमी बर्फ

प्रदेश में ठंड के तेवर धीरे-धीरे तीखे होते जा रहे हैं। पारे की उल्टी चाल जारी है और अब रात में ही नहीं दिन में भी सर्द हवाएं नश्तर सी चुभ रही हैं। न्यूनतम तापमान लगातार सबसे कम हाेने से माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया है।

यहां गुरुवार काे एक ही दिन में 2.4 डिग्री पारा लुढ़ककर माइनस 1 तक पहुंच गया है। सुबह करीब दस बजे तक घना काेहरा छाया रहा तथा आसमान से ओस बरसी, जाे बर्फ बन गई। कड़ाके की पड़ रही सर्दी के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यहां आने वाले पर्यटक व स्थानीय लोग कड़ाके सर्दी की सर्दी से बचने के लिए गर्म लबादों में ढंके नजर आए।

वहीं हाथ पैर सुन्न करने वाली ठंड हाेने के कारण सुबह-सुबह लाेग अलाव जलाकर तापते नजर आए। इधर, माउंट आबू में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ना शुरू हो चुका है। जिला मुख्यालय पर भी पहली बार रात का पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। माैसम विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिन में सर्दी और बढ़ने की संभावना है।

हिल स्टेशन पर बर्फ और कोहरे से शुरू हुआ माउंट का दिन
देश के पहाड़ी इलाकाें में हाे रही बर्फबारी से हिल स्टेशन माउंट आबू में भी इस सीजन में पहली बार पारा माइनस 1 तक पहुंच गया है। ऐसे में सुबह जगह-जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील नजर आई। माउंट आबू के नक्की झील पर खड़ी बोट की सीट, खुले में खड़ी कारों की छतों और शीशों, पोलाे ग्राउंड समेत मकानों और होटलों के बगीचों की घास समेत ओरिया, अचलगढ़, गुरुशिखर क्षेत्र में भी सवेरे जगह-जगह बर्फ की चादर बिछी नजर आई। साथ ही सवेरे देर तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी भी कम रही। ऐसे में वाहन चालकों को हैडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा।

सिरोही में दिनभर चली शीतलहर, तापमान पहुंचा 6 डिग्री पर
इधर, माउंट आबू में गिरे तापमान का असर जिलेभर में नजर आया। सीजन में पहली बार जिला मुख्यालय का न्यूनतम पारा 3 डिग्री लुढक़कर कर 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान भी 3 डिग्री कम होकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पारा कम होने से यहां दिन में भी शीतलहर चली। कड़ाके की पड़ रही सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लिया।

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