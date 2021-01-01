पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पान मसाला व्यापारी से लूट का मामला:व्यापारी के साथ लूट के आरोपी को दो फरवरी तक पीसी रिमांड

आबूरोड5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

न्यायालय की ओर से शहर में 13 माह पूर्व रिवॉल्वर की नोक पर पान मसाला व्यापारी के साथ 6 लाख रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड आरोपी को आगामी 2 फरवरी तक पीसी रिमांड पर सौंप दिया।

शहर पुलिस थानाधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई के अनुसार पुलिस की ओर से इस मामले में मुरैना, मध्यप्रदेश निवासी जितेन्द्रसिंह उर्फ टीलू पुत्र रामनरेशसिंह उर्फ पप्पूसिंह तौमर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पीसी रिमांड पर सौंप दिया गया।

23 दिसंबर 2019 को हुई थी लूट : शहर में विष्णु धर्मशाला के पास 23 दिसंबर 2019 की रात 9 बजे आरोपी की ओर से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पान मसाला व्यापारी रीको कॉलोनी आबूरोड निवासी विमल भावनगरी पुत्र विनोद पटेल के साथ रिवॉल्वर की नोक पर छह लाख रुपए से भरे बैग को लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser