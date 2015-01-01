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  • Police Constable Recruitment Examination Will Be Conducted In Two Shifts At Three Centers Built In Abroad City, 6200 Candidates Will Be Included In Every Shift

परीक्षाए:आबूरोड शहर में बनाए तीन केंद्रों पर दो पारियों में होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, हर पारी में 6200 परीक्षार्थी होंगे शामिल

आबूरोड2 घंटे पहले
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  • पहली कांस्टेबल भर्ती और दूसरी कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाने की परीक्षा

शहर को आज से तीन दिन तक दो परीक्षाओं से गुजरना होगा, क्योंकि शुक्रवार से शुरू हो रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा में प्रत्येक पारी में 6200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर भी प्रशासन को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यहां एक साथ हजारों परीक्षार्थी बाहर से परीक्षा देने आएंगे, जिन्हें प्रशासन को कांस्टबल भर्ती परीक्षा भी दिलानी है और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी गाइडलाइन की भी पालना करानी है।

शहर के तीन परीक्षा केंद्रों पर होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गुरुवार को दिनभर तैयारियों का दौर चलता रहा। माउंटआबू सीओ प्रवीण कुमार सैन व आबूरोड सदर पुलिस थानाधिकारी सुदर्शन पालीवाल ने परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान आवश्यक प्रबंधों को लेकर निर्देश भी दिए।

माधव यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉ. संजीव कालिया, सीआईटी कॉलेज में निदेशक तेजशाह एवं तेजेन्द्रप्रसााद बीएड कॉलेज में निदेशक जिग्नेश पटेल व पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में परीक्षा केन्द्रों पर दिनभर तैयारियों को अंजाम दिया गया।

आबूरोड सदर पुलिस थानाधिकारी पालीवाल के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के अनुसार परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पूर्व से परीक्षार्थी केंद्र परिसर में प्रवेश कर सकेंगे तथा पेपर शुरू होने से आधा घंटे पहले इसे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को सेनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद सोशल डिस्टेंस के साथ उन्हें प्रवेश करवाया जाएगा। परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा।

समाज की पहल : परीक्षार्थियों के लिए 3 दिन निशुल्क आवास व भोजन
परीक्षा को देखते हुए जाट समाज सेवा संस्थान ने पहल करते हुए आकराभट्टा स्थित समाज भवन में परीक्षार्थियों के आवास व निशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। आगामी तीन दिनों तक समाज की ओर से परीक्षार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था भी समाज की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। गुरुवार को समाज पदाधिकारी अणदाराम, प्रहलाद चौधरी एवं त्रिलोक चौधरी के नेतृत्व में भवन परिसर में तैयारियां चलती रही।

होटलों-रेस्टोरेन्ट संचालकों के साथ टैक्सी-ऑटो यूनियनों को किया पाबंद
^पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सम्मिलित होने आने वाले परीक्षार्थियों से रूम बुकिंग एवं आने-जाने का किराया ज्यादा नहीं वसूलें, इसके लिए यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पाबंद कर दिया गया है। पुलिस की ओर से व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं पर भी कोई अवहेलना करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-प्रवीण कुमार सैन, सीओ, माउंटआबू

रेलवे ने की यह सुविधा : परीक्षा को लेकर तीन दिन चलेगी स्पेशल रेल, लेकिन रिजर्वेशन जरूरी
रेलवे प्रशासन की ओर से शुक्रवार से तीन दिनों के लिए आबूरोड-जयपुर व जयपुर-आबूरोड स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के पीआरओ अशोक चौहान के अनुसार आबूरोड-जयपुर स्पेशल रेलसेवा आबूरोड से शाम 7 बजे रवाना होकर रात 2.45 बजे जयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन को 7 से 9 नवंबर तक संचालित किया जाना था। अब इसमें परिवर्तन कर शुक्रवार से आगामी 8 नवंबर तक संचालित की जाएगी। मार्ग में ट्रेन फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, सोजतरोड, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना तथा पिंडवाड़ा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में 8 सामान्य श्रेणी समेत कुल 10 कोच होंगे। इसमें सफर करने वाले यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा तथा बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पेशल ट्रेन आने के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए किए हैं प्रबंध
जिला प्रशासन, जीआरपी एवं आरपीएफ के साथ मिलकर पुलिस कांस्टेबल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के चलते स्टेशन परिसर में सफाई व पानी के साथ सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। फिलहाल, इस ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर तीन पर ठहराव करने का निर्णय लिया है।
-आरएन जाटव, अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, आबूरोड

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