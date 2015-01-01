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गिरफ्तार:माउंट में 24 घंटे में चोरी का राज खाेला, आरोपी गिरफ्तार

माउंट आबू2 घंटे पहले
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पुलिस की ओर से शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान से हुई चोरी का महज 24 घंटे में खुलासा करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब चाेरी किए सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मांचगावं माउंटआबू निवासी पवन वच्छानी पुत्र राजकुमार वच्छानी ने गत बुधवार को रिपोर्ट दी कि उसकी शहर के मुख्य बाजार में जय अम्बे इलेक्ट्राॅनिक के नाम से दुकान है।

वह 10 नवंबर की रात दुकान बंद कर गया था। 11 नवंबर को सुबह पहुंचा तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था तथा शटर खुला हुआ था। दुकान से कोई चोर वहां रखे महंगे मोबाइल, पेनड्राइव एवं मेमोरी कार्ड आदि चुराकर ले गए। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज चैक किए ताे एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई।

इसके आधार पर बापूबस्ती, धमाणी, देलवाड़ा, माउंटआबू निवासी भगाराम उर्फ भगवानाराम पुत्र मोहनलाल मीणा के घर पर दबिश देकर पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर दुकान से चुराए 27 मोबाइल, पेनड्राइव, ब्लूटूथ, होम थियेटर व मोबाइल एसेसरी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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